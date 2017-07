Juunikuu viimase tellijaauhinna võitja on Triin Kuiv

TELLIMISKAMPAANIA ❯ Triin Kuiv on juba aastaid olnud Võrumaa Teataja digilehe lugeja. Lehega on ta kokku puutunud terve oma elu. „Jah, võib öelda, et olen terve elu Võrumaa Teatajat lugenud, sest mu vanaema juba tellis seda lehte,” seletab Triin Kuiv. Ta ise tellib praegu digilehte, sest on liikuv inimene ja seda on hea ükskõik kus lugeda.

Triinul on kolm last, kolme-, viie- ja kaheksa-aastane, ning tore elukaaslane, kellega hea meelega külastatakse kõiksugu üritusi, mida Võrumaa pakub. „Praegu käivad need pikamaajooksude sarjad, sealt võtame hoolega osa. Ega kolme väikese lapse kõrvalt väga palju muid hobisid olegi ja väga paljude asjadega tegeleda jõuagi,” räägib Triin Kuiv.

Auhinnaks saab neile OÜ Tuuletark välja pandud purjereis Tamula järvel, väike grillikomplekt OÜ Condor ja digipood.eu poolt, mis sobib ideaalselt suviseks kõhutäiteks, ning Botoxi efektiga kortsudevastane kreem naturaltervisetoode.ee poolt.

Tuuletarga jahil saab kaunist päikeseloojangut nautida, kala püüda, hüpata jahilt vette suplema või veeta romantilist õhtut koos kallima ja vahuveiniga. Uue lahendusena ja mõnusaks ajaveetmiseks pakub Tuuletark nüüd ka kajaki laenutamise võimalust. Kajak on väga turvaline ja mugav sõiduriist, millega saab sõite teha Tamula järvel. Pehmed istmed ja reguleeritavad jalatoed muudavad kajakid väga mugavaks. Kaks ühekohalist kajakki Tipp ja Täpp on väga stabiilsed. Nendega saab teha nii kiirema tiiru treeningu eesmärgil kui ka vaiksema sõidu linnulaulu ja veevulinat nautides.

Kui ka Sina soovid võita vahvaid auhindu meie koostööpartneritelt, siis telli Võrumaa Teataja paber- või digileht vähemalt pooleks aastaks või pikenda olemasolevat tellimust ning osaledki loosimises. Loosirattasse saavad ka kõik otsekorraldusega tellijad. Järgmisel nädalal läheb loosi piljardisaali Kuul peopakett, samuti on loosida jäänud veel mitu grillikomplekti, Tuuletarga purjeretk ning nahka kosutavaid tooteid naturaltervisetoode.ee poolt.