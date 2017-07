Lapsed näevad uut Sõlekest kuu aja pärast, augusti alguses

EHITUS ❯ PILDIGALERII Lasteaia Sõleke lapsed näevad põhjalikult ümber ehitatud lasteaiaruume augusti alguses. Nii kinnitas Võru linnapea Anti Allas ja lisas, et ehitajaga on tööde hilinemise eest kokku lepitud ligikaudu 100 000 euro suuruse trahvi osas, praeguseks on jäänud teha veel üksikud vaegtööd.

Mõned allesjäänud vaegtööd plaanitakse Allase sõnul lõpetada juuli teiseks pooleks, näiteks katusele on osaliselt vaja peale panna lisakiht, samuti on lõpetamisjärgus hoone ilumaalingud, käimas on hoone lõplik möbleerimine ning ventilatsiooni- ja küttesüsteemide seadistamine.

Esialgne tähtaeg oli 2. jaanuar

Võru linna ja aktsiaseltsi YIT Ehitus vahelise lepingu kohaselt pidi rekonstrueeritav lasteaiahoone olema kasutusloa taotlemiseks valmis juba 2. jaanuariks. Leppetrahvi suurus lepingus sätestatud erinevate tähtaegade rikkumise eest on seejuures 350 eurot päevas.

„Linn kohaldab trahve viimases hädas, sest sellega kaasneb palju juristide tööd ja alati on oht, et poolte vahel võib tulla pikem vaidlus,” lausus Allas. „Oleme saanud moraalset kahju selles osas, mida linnarahvale esialgu lubasime, samas said mõned tööd pikema ehitusperioodi tõttu lõpuks paremad.”