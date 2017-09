2000 PATSIENTI! Ants Väärsi kahetuhandes klient on silmaoperatsioonile siirduv 79-aastane Helju Toode

Põlvamaa invataksojuht Ants Väärsi jõuab septembris ühe olulise verstapostini oma inimeste abistamise teel — mihklikuu 6. päeval viib ta varahommikul Tartusse silmaoperatsioonile oma kahetuhandenda patsiendi, kelleks on Põlvas elav 79-aastane Helju Toode, keda ta on varemgi arsti juurde sõidutanud. " Ants on olnud mulle silmade ja kõrvade eest, haiglas ka kõik tunnevad teda. Ma ei kujuta ette, kuidas mina oleks Antsuta hakkama saanud. Süda on mul alati rahul, tean, et ta ei jäta tulemata ja korraldab kõik, ta on kindel tugi, võrratu inimene, kellest lausa kiirgab headust," on memm juba varem Antsu kohta öelnud.

Ants Väärsi alustas haigete veoga 2012. aasta novembris ja veel sel aastal täitub tal viis aasta heategevust — teisiti ei saakski nimetada teenust, kus ise kaks rasket haigust seljatanud mees veab haiged ravile ja tagasi madalate hindadega, investeerides patsientide ja omavalitsuste poolt makstava teenustasu autodesse ja teenindamisse ning elatudes vaid oma pensionist.

Heade uudiste portaal GoodNews algatas 2015. aastal heategevuskampaania "Aitame Antsul aidata", mille eesmärgiks oli aidata Põlvamaa heategijal Ants Väärsil soetada uus invatakso, millega tema saab omakorda abistada hädasolijaid. Eesti rahva annetuste toel sai Ants 2017. aasta veebruaris kätte uue Volkswageni invatakso koos vajaliku sisutusega. Tema enda sõnul on uue autoga sõite kõvasti juurde tulnud. Lähiajal saab ta kätte Ameerikast tellitud elektrilise kanderaami, mille tootjafirma nõustus müüma 10 000 euro eest, kuid kõik siiatoomisega seotud asjaajamised on selle hinda kergitanud 17 000 peale. Spetsiaalne kanderaam hõlbustab veelgi abitus seisundis olevate haigete transportimist.