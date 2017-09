750 000 teoreetilise riskiga ID-kaarti

Ka teoreetilisel hirmul on suured silmad

E-RIIGI RISK ❯ Vähem kui kuu aja pärast, 5. oktoobril kell 9 algab kohalike valimiste elektrooniline hääletamine, mis kestab ööpäev läbi kuni 11. oktoobril kella 18ni. See ongi praegu üheks olulisemaks kaalumise kohaks, kas teoreetilise riskiga ID-kaardi omanikel võimaldada e-hääletamist. Täna pärastlõunal saab Vikerraadios sel teemal kuulata president Kersti Kaljulaidi vastuseid.

Vana teema

Need, kes väidavad, et praegu on ID-kaardi teema liiga üles puhutud, eksivad. Meenutage Ameerika Ühendriikide presidendivalimisi mullu sügisel ja venelaste sekkumist sellesse. Hirmuäratav.