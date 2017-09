1. septembril Kagukeskuses toimunud kogupereüritusel koguti teadmisi ja pakuti meelelahutust

TEADMISTEPÄEV ❯ Esimene september on oluline päev peaaegu kõigile. Muudatusi tajuvad koolitee alustajad, nende vanemad ja ka kõik liiklejad. Hommikune liiklusrutiin muutub, maal olijad saabuvad linna ning linn hakkab liikuma sügistalvises rütmis. Esimese koolipäeva tähtsaimaks ürituseks on kindlasti aktus, kuid igati teretulnud on kõik muu huvitav, mida koos perega või üksi nautida saab. Kagukeskus otsustas sel aastal ühendada kasuliku vajalikuga ning korraldada ürituse, kus saab nii lustida kui ka kasulikke teadmisi kõrva taha panna.

„Meie vast valminud parklas on eriti just õhtuti näha, kuidas väikesed lapsed tõuke-, triki- ja kõikvimalike muude ratastega ning ruladega aega veedavad ja parkimisjoonte vahel laveerivad. Enamasti ei ole neil kiivreid peas ja tihti sõidetakse parkivate autode vahel. Aastaid tagasi korraldati spordihoone staadionil turvalisuse päev, mida spordikeskuse väitel enam planeeritud ei ole. Sellega seoses tuligi mõte selline üritus Kagukeskuse parklasse tuua. Kõrvaloleva koolimaja tõttu on asukoht sobiv ja esimene koolipäev õige aeg, et varitsevatele ohtudele tähelepanu juhtida ja liikluseeskirju meelde tuletada,” räägib Kagukeskuse haldusjuht Raigo Pilt 1. septembril Kagukeskuse parklas toimunud kogupereürituse idee saamisloost.