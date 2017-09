Täna avatakse Võru lasteaia Sõleke uus hoone

Täna, 11. septembril kell 15.30 avatakse pidulikult Võru lasteaia Sõleke rekonstrueeritud hoone. Peale avamistseremooniat pakutakse torti ja kõigil huvilistel on võimalik tutvuda lasteaia ruumidega.

Sõleke on Võrus esimene lasteaed, kus on toimunud kapitaalsed remontimistööd.

Linnapea Anti Allase sõnul on hoone rekonstrueerimise tulemusel toimunud oluline kvalitatiivne muutus ja mahuka uuenduskuuri läbi teinud maja on saanud modernse ja lastesõbraliku lahenduse. „Kõikide rühmaruumide lagedes on näiteks akustilised plaadid, mis tagavad palju parema õpikeskkonna ja ei väsita lapsi. Paigaldatud on kaasaegne ventilatsioon, mis tagab normikohase värske õhu terves hoones. Siseviimistlusel on kasutatud naturaalseid ja lastesõbralikke materjale. Vähemtähtis pole ka, et oluliselt on suurenenud hoone energiatõhusus ja hoones on nüüd lastesõbralik põrandaküte. Elektrienergiat aitab kokku hoida ning hoone kasutusmugavust suurendada automaatikasüsteem,“ kirjeldas linnapea.

Lisaks moodsatele siseruumidele kaunistavad hoone välisseinu rõõmsad värvitoonid ja ilmekad maalingud. Õuealale rajati kaasaegsed mänguväljakud koos uute mänguatraktsioonidega ning hoone juurde on rajatud uus parkla.

„Töötame selle nimel, et kõik Võru linna lasteaiad saaksid rekonstrueeritud,“ lisas Allas.

Lasteaia rekonstrueerimine läks maksma 2,37 miljonit eurot. Töid teostas AS YIT Ehitus. Lisaks paigaldati hoonesse uus sisustus maksumusega ca 258 000 eurot. Sisustust tarnisid ja paigaldasid Teritaja OÜ, Inest Market AS, Sunorek AS ja Köögiabi OÜ.