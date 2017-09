Müüt – Vastseliina on pankrotis

VALLA RAHAKOTT ❯ Ühise valimisliidu kohtumisel anti selgelt märku, et Vastseliina on laenuga patustanud ja nüüd tuleb lähiajal investeeringutest loobuda. Vaatame üle, kuidas Vastseliinas asjad tegelikult on.

Vastseliina valla laenukoormus on aastaid püsinud lubatud laenukoormuse määradest tunduvalt madalamal ja protsent on olnud negatiivne, sest likviidseid varasid on kassas rohkem kui võlakoormust. Seega on Vastseliina netovõlakoormuse protsent null.

Vastseliina võttis 2016. aasta detsembris 988 600 eurot võlgu.