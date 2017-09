Aidake! Majavamm sõi kodu ära

AIDAKE KODU TAASTADA ❯ Laupäev, 26. august. Tammetalu talus Listaku külas Lasva vallas tähistatakse neljandas klassis käiva Taanieli sünnipäeva. Terve pere on koos: viieaastane väikevend Taavet, ema Tuuli Õnnik ja isa Tarmo Pedastsaar.

Siis jäi pererahvale silma, et köögis on kraanikausi juures seinaliist õhus. Köögi kõrval olevas toas oli näha roostekarva tolmu … Esimene mõte oli, et kuigi maja on hiljuti remonditud, tuleb köögi põrand uus teha.

Pühapäeval, 27. augustil võeti köögi põrand lahti. Ehmatus oli suur, sest seen oli jõudnud kahjustada ka põrandatalasid, guugeldades selgus, et tegu on majavammiga, kes on suuteline maja sõna otseses mõttes ära sööma.

Maja on ostetud kodulaenuga ja laenu tuleb maksta aastani 2032. Aidake noort kahe väikese lapsega perekonda, kes praegu uneajast lammutab majast vammi välja ja tahab väga kodu taastada.

Tuuli Õnniku arvelduskonto on EE881010011600239221.