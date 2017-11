Nädalavahetusel toimus Lõuna-Koreas Soulis noorte Ladina- Ameerika tantsude MM, kus osales 30 riiki ja igast riigist kaks parimat paari, kokku 60 tantsupaari.

Eestit esindanud Stella Männiste ja Arthur Lepp saavutasid väga hea tulemuse 31. koha.

Arthur Lepp ja Stella Männiste on pühendunud andekad noorsportlased, kes on võistlusspordis jõudnud 1,5 aastaga Eesti tippu. Rahvusvahelistel võistlustel on nad samuti end tõestanud ja tulemuslikult võistelnud. Noored sportlased esindavad tantsuklubi Maarja, kus treeneriteks on Reno Olle, Märt Raudvee ja Erkki Aas.