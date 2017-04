Mai algus suurt kevadsooja veel ei too

Kuigi mai alguses on ilm viimaste päevadega võrreldes soojem, ei ole suurt kevadsooja siiski veel oodata.

Ilmateenistuse prognoosi järgi on teisipäeva öösel selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi. Päeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti 12 m/s.Sooja on 10-15, rannikul paiguti 5-7 kraadi.

Kolmapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 9-13, rannikul paiguti 5-7 kraadi.

Neljapäeva öösel on selge või vähene pilvisus. Ilm püsib sademeteta. Puhub põhjakaare tuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi. Päeval on vähene ja vahelduv pilvisus ja ilm on sademeteta. Puhub põhjakaare tuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 9-12, rannikul paiguti 5 kraadi.