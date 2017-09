Koorenappuse tõttu on poodides vähem võid saada

Ülemaailmse koorenappuse tõttu on Eesti kaubandusvõrgus häiritud või tarned, kirjutab Postimees.

"Kõik, kes tarnivad meile võid, ütlesid, et maailmas on koorepuudus, ja sellepärast ei ole meie hankijatel võid praegu anda," ütles Selveri kaubandusjuht Heli Laumets lehele.

Kaubandusjuhi sõnul võib võinappus kesta veel paar nädalat. Küll aga märkis Laumets, et tarnehäirete tõttu on võiriiulid tavalisest tühjemad poekettides üle kogu Eesti. "Kellel veel laos on kuskil, sellel on riiulil natuke, aga meil on müügisaaliriiulid praegu tühjad."

Prisma ostuosakonna kategooriajuht Kaimo Niitaru ütles, et nendegi keti kauplustes ei pruugi võid alati saada olla. Kõik võitarnijad on neid teavitanud tarneraskustest. Olenevalt tootest võivad tarneprobleemid olla kuni 30-päevased.

Saaremaa piimatööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine nimetab piimrasva nappust kindlalt defitsiidiks. Kivine tunnistab, et üleüldise piimarasva puuduse tõttu ei suuda nende tööstus kõiki tellimusi täita ja suure tõenäosusega võib selline olukord kesta kuni aasta lõpuni.

Valio tegevjuht Maido Solovjovi sõnul on probleem jaanuariks või hiljemalt veebruariks lahenenud.