RMK istutab sügisel miljon kuuske

Tänavu sügisel istutatakse riigimetsa miljon kuusetaime, lähiaastatel plaanib RMK sügisistutuse mahtu suurendada, teatas RMK.

Kuuskede istutamiseks on sügisesed tingimused RMK metsatalituse juhataja Toomas Vääti sõnul soodsad, sest on piisavalt niiskust ja pole nii kuuma päikest, samuti on taimede transport ja hoidmine väiksema riskiga. „Sügisistutust saab teha mineraalmuldadel ja seetõttu tuleb istutuskohtade valikul olla tähelepanelik, kuigi külmakahjustus võrsetel või taimede külmakergitus võib esineda kevadiste hiliskülmade korral samamoodi,“ märkis Väät.

Kevadisel istutusperioodil pandi riigimetsa kasvama 20 miljonit puud. Mände istutati 10,7 miljonit, kuuski 8,3 ja kaski 1,1 miljonit, samuti 50 000 tamme ja musta leppa . Kokku uuendab RMK sel aastal metsa 11 000 hektaril, millest istutatakse 7400 hektaril ja külvatakse 300 hektaril. Looduslikule uuenemisele jäetakse 1700 hektarit ning looduslikule uuenemisele aidatakse kaasa 1400 hektaril.

