Võru linn Võru maavalitsuse maja esialgu endale ei saa

Kuigi Võru linnavalitsus esitas rahandusministeeriumile taotluse vahetada linnavalitsuse praegune hoone maavalituste likvideerimise järgselt Võru maavalitsuse hoone vastus, siis esialgu vahetust toimuma ei hakka.

Võru linnavalitsus saatis augusti keskel kirja rahandusministeeriumil, milles Võru linnapea Anti Allas taotleb Jüri tänav 12 asuvat Võru maavalitsuse hoonet linnavalitsusele, sest maavalitsuse hoone on parem ja suurem kui linnavalitsuse hoone. Sama kirjaga pakub linnavalitsus riigile vastutasuks linnavolikogu hoonet aadressil Tartu tänav 25.

Riigihalduse minister Jaak Aab vastab oma kirjas Võru linnavalitsusele, et maavalitsuse hoone on riigile vajalik ja seal tegutsevad mitmed riigiasutused. Aab möönab, et maavalitsuse tegevuse lõppedes tekib hoonesse mõningane vakants, kuid see ei muuda hoonet mittevajalikuks.

Vakantseks jäävatele pindadele on Aabi sõnul võimalik paigutada teistel aadressidel asuvaid riigiasutusi või Tallinnast välja viidavaid töökohti. Samuti toob minister välja, et kui linnavalitsusel on vaja täiendavaid ruume, siis on võimalik, et linnavalitsusel õnnestub hoones pindu rentida.