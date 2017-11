Elektrilevi avab kagupiiril kaks uut piirkonnaalajaama

Elektrilevi avab esmaspäeval Põlvamaal Räpinas ja Võrumaal Värskas piirkonnaalajaama, mis parandavad oluliselt ligi 4500 tarbija elektrivarustust.

Eesti kagupiiri alasid alates Põlva maakonna põhjatipust kuni Setomaani elektriga varustavate alajaamade uuendamine läks maksma kokku 2,1 miljonit eurot. Elektrilevi piirkonnaalajaamade ehitust teostas Siemens, teatas ettevõte.

"Oleme Põlva- ja Võrumaal viimastel aastate väga jõuliselt elektrivõrku investeerinud. Valmis on saanud terve rida kaasaegseid ja töökindlaid piirkonnalajaamu, millest Räpina ja Värska on kõige uuemad," ütles Elektrilevi võrguplaneerimise osakonna juht Mario Vee.

Elektrilevi on Põlva- ja Võrumaal lisaks täna avatavatele piirkonnaalajaamadele viimastel aastatel uuendanud ka Rasina, Vastseliina, Soo alajaama Võrus ning Põlva alajaama 35-kilovoldine jaotla. Lisaks ka möödunud aastakümnel uuendatud Kariküla, Lepassaare ja Võru alajaamad.

Vanad Värska ja Räpina 35/10-kilovoldised piirkonnaalajaamad olid ehitatud 1971. aastal. Amortiseerunud seadmed vajasid pidevat hooldust ning olid nõrga ilmastikukindlusega. Uutes alajaamade vahetati välja praktiliselt kogu seadmestik – alates 35-kilovoldiste ja 10-kilovoldiste jaotusseadmetega ning lõpetades uute alajaama hoonetega.

"Vale oleks öelda, et Kagu-Eesti elektrivõrk on nüüd valmis. Võrk ei saa kunagi valmis, vaid vajab pidevat arendamist ja hooldust. Kuid kindlasti saame öelda, et tänu Elektrilevi järjepidevatele investeeringutele on Kagu-Eesti elektrivarustuse kvaliteet viimaste aastatega oluliselt paranenud," lisas Vee.

Viimase nelja aastaga on rikete arv Põlvamaal ja Võrumaal vähenenud pea poole võrra. Kui 2013. aastal registreeris Elektrilevi piirkonnas 3200 riket, siis tänavu on kümne kuuga rikkeid kogenenud 1400.

Järgmisel aastal plaanib Elektrilevi Põlvamaa ja Võrumaa elektrivarustuse parandamiseks investeerida üle 4 miljoni euro. Suurem rõhk on kesk- ja madalpingeliinide uuendamisel.

Riigifirma Eesti Energia tütarfirma Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõte Eestis ning haldab ligikaudu 61 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama.