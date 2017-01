Kõndimisest on kasu mitmel viisil

LIIKUMINE • Palju räägitakse tervislikust eluviisist ja kehakaalu langetamisest või selle hoidmisest.

Peaaegu igaühele on kõrvu hakanud väide 10 000 sammust päevas, mille tegemine peaks olema kõigile jõukohane. 10 000 sammu läbimiseks on vaja vaid umbes poolteist tundi rahulikus tempos kõndimist, kuid tasub meeles pidada, et see sammude hulk on siiski minimaalne, liikuda võiks veelgi rohkem. Liikumine on hea nii lihastoonusele, vereringele kui ka liigestele. Peale selle vähendab kõndimine südame-veresoonkonnahaiguste riski ja aeglustab isegi kolesterooli taset. Seega tuleb tõdeda, et liikuda ei ole tarvis ainult kaalulangetamise eesmärgil, vaid ka hea tervise tagamiseks. USAs on näiteks läbi viidud uuring, mille kohaselt vähenes südame-veresoonkonnahaigustesse haigestumise risk just nendel meestel, kes kõndisid nädalaga vähemalt 15 kilomeetrit. Kui kilomeetrite arv päevade vahel ära jagada, ei ole seda sugugi palju.

Rahulikuks kõndimiseks peetakse liikumist kiirusega neli kilomeetrit tunnis. Sel viisil pool tundi liikudes kaotab 70 kilogrammi kaaluv inimene 125–155 kilokalorit. Kui liikuda kiirkõnniga, siis kulub 155–175 kilokalorit. Kergelt sörkides või kepikõndi tehes kulub poole tunniga lausa 300 kilokalorit.