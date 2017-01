Esmaspäeval laual Orava ja Vastseliina sundliitmine Võhanduga

Võru maavanem Andres Kõiv esitab esmaspäeval haldusreformi Lõuna-Eesti piirkondlikule komisjonile ettepaneku sundliita Orava ja Vastseliina vald Võhandu vallaga. Mõlema sundliidetava valla volikogu ja elanike enamus toetavad ühinemist niinimetatud Võru suunal.

„Esmaspäevane piirkondliku komisjoni koosolek saab seekord olema juba sisuline, sest vabatahtlike ühinemiste aeg on nüüd möödas,” lausus Kõiv. „Oleme Vastseliina ja Orava liitmist Võhanduga ka varem arutanud, komisjoni liikmetele on see tundunud loogiline, keegi pole vastuargumente lauale toonud.”

Kõivu sõnul on nii Vastseliina kui ka Orava jaoks praegu loogiline liikumistee Võru suunas, mitte Põlva suunas või Lõunavalla suunas. Võhandu ise on siiski öelnud, et nemad pigem ei soovi sundliitmist, vaid soovivad minna edasi praeguse Sõmerpalu, Lasva ja Võru valla liiduna.

80 protsenti Võru suuna poolt

Orava vallavolikogu esimehe Ilmar Ploomi sõnul on Orava rahval ja volikogul olnud haldusreformi algusest peale eelistus Võru suunas. „Orava elanikud peavad Võru linna suuremaks tõmbekeskuseks kui näiteks Räpinat või Põlvat,” lisas Ploom. „Loodame et valitsus viib meie soovi ellu.”

18. ja 20. novembril toimus rahvaküsitlus, mille eesmärk oli selgitada välja elanike arvamus Orava valla ja Vastseliina valla ühinemise kohta. Küsimusele „Kas toetate Orava valla ja Vastseliina valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?” vastas jaatavalt 80,3 protsenti vastanutest. Kokku osales küsitluses 32,5 valimisealistest kodanikest.

Tähtis on inimeste liikumine

Vastseliina vallavanema Raul Tohvi sõnul on Võru suund Vastseliina inimeste jaoks igati geograafi liselt põhjendatud. Vastseliina volikogu kaalus enne tema sõnul ka teisi variante, praeguseks on Võru suund aga volikogus juba mitmel korral läbi arutatud ja kinnitatud.

„Kui sundliitmine tuleb, siis saab see meie jaoks olla ainult Võru suunas,” lausus Tohv. „Hea oleks, kui riik lähtuks ikkagi sellest, kuidas inimesed liiguvad, et ei tekiks kummalisi moodustisi, mida peab mõne aja pärast hakkama ümber tegema.”

Piirkondlik komisjon teeb ettepaneku valitsusele

Piirkondlikud komisjonid esitavad valitsusele ettepanekuid ühinemiste läbiviimiseks. Lõuna- Eesti komisjoni piirkonnas on peale Võru veel Jõgeva, Viljandi, Tartu, Põlva ja Valga maakond. Komisjoni kuuluvad maavanemad, ühinemiskonsultandid ning rahandusministeeriumi esindajad.

Piirkondlikud komisjonid hindavad uute omavalitsuste vastavust haldusreformi kriteeriumitele ja eesmärkide täitmisele. Soovitustes lähtutakse ennekõike tekkiva omavalitsuse terviklikkusest, aga ka teenuste kvaliteedist, mida uus vald oma elanikele pakkuda saab.