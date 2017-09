Kus on jalgratta omanik?

Toimetuse poole pöördus murelik lugeja, sest on juba kümmekond päeva näinud, kuidas Võru ringtee ääres Kirumpääl ootab valgustusposti külge lukustatuna omanikku täitsa korralik jalgratas.

Pakiraamil on korralik tugevast materjalist kott, mida räsivad tuul ja vihm. Koti materjali silmas pidades võiks tegu olla kalamehe kotiga. Ratast silmitsedes saab oletada, et omanik on korralik liikleja, sest sõiduriistal tuled-helkurid-kell olemas. Mis on saanud omanikust?

Omaette mõtteid tekitab ratta mark – DBL, mis ei ole väga levinud, kuid teadaolevalt kvaliteetne bränd. Tegu peaks olema omaaegse Norra firmaga, mis valmistas jalgrattaid juba sadakond aastat tagasi, kuid läbi omanikevahetuse liikus rootslaste käest itaallastele. Eks jalgrattaeksperdid teavad täpsemini. DBLi rataste kohta öeldakse, et need rattad on head nagu omas mahlas tooted.

Kes oskavad ratta ja omaniku kohta midagi öelda, kirjutagu