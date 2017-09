Mees jäi süüdi puud langetades mööduja surmamises

Tartu maakohus mõistis neljapäeval kriminaakorras süüdi mehe, kes surmas hooletult puud langetades temast möödunud naise.

Kohus tunnistas 32-aastase Mareki kokkuleppemenetluses süüdi teise inimese surma põhjustamises ettevaatamatusest ning mõistis talle üheksa kuu pikkuse tingimisi vangistuse ühe aasta ja kuue kuu pikkuse katseajaga.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri süüdistuse kohaselt ei veendunud süüdistatav möödunud aasta 27. detsembril Võru maakonnas Rõuge vallas raietöid tehes puu langetamise ohutuses ning langetas puu külavaheteele. Teel kõndinud naine jäi Mareki langetatud puu alla ning suri löögist saadud vigastustesse sündmuskohal.

Kohus arvestas karistust mõistes sellega, et tegu oli õnnetusjuhtumiga. Süüdistatav ei pannud tegu toime tahtlikult, vaid kõige kergemas tahtluse vormis ehk hooletusest. Puud langetama asudes oli ta enda sõnul veendunud, et mingit ohtu ei ole. Samuti juhtus õnnetus metsavahelisel teel, mida inimesed väga tihti ei kasutanud. Kohus arvestas ka sellega, et Marekil ei ole varasemast kehtivaid kriminaal- ega väärteokaristusi. Süüdistatav on juhtunu pärast avaldanud sügavat kahetsust.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Terje Aleksašini sõnul oli antud juhul tõepoolest tegemist asjaolude traagilise kokkusattumisega. „Kõikidele süüd kergendavatele asjaoludele vaatamata tuli siiski süüdistatavat kriminaalkorras karistada, kuna juhtunu tagajärjel kaotas teine inimene elu,“ ütles Aleksašin. „Nii erinevaid masinaid kasutades kui puid langetades tuleb veenduda, et sellega ei asetata ohtu läheduses viibivaid inimesi. Alles seejärel võib töid teostama asuda,“ lisas prokurör.

Menetluskuludena tuleb süüdistataval tasuda 1035 eurot. Kohtueelse menetluse viis läbi Lõuna prefektuur Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtimisel.

Neljapäevane otsus on vaidlustatav 15 päeva jooksul.