Alaveski loomapark kaotas karuaediku kõrguse üle peetud vaidluse

Riigikohus ei võtnud Alaveski loomapargi kassatsioonikaebust menetlusse ja sellega jõustusid veterinaar- ja toiduameti (VTA) poolt karuaediku kõrgusele esitatavad nõuded.

Võrumaal asuv Alaveski loomapark kaebas mullu VTA poolt karuaediku kõrgusele esitatavad nõuded riigikohtusse, sest alama astme kohtud jätsid loomapargi kaebused ettekirjutuse peale rahuldamata.

Loomakaitse liidu juristi Piret Teesi sõnul on kohtud siiani nõustunud VTA-ga, et karude aia minimaalne kõrgus peab olema 3,5-4 meetrit ning aia ülaosas peab olema sissepoole kalduv eend. Küll aga on nii Alaveski loomapark kui ka loomakaitse liit seisukohal, et karude aedik vastab Eesti õigusaktide nõuetele ning karude põgenemine on efektiivselt takistatud.

Alaveski loomapargi karuaediku tara kõrguse suurendamist nõudis veterinaarameti Võru osakond. Loomapargil aga pole raha aedikut ameti nõuetele vastavaks ehitada ning praegu otsitakse võimalusi kolme noorkaru äraandmiseks lähiriikide loomaparkidesse.