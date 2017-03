Matmispaigale sattumine peatas Vana-Vastseliinas palverändurite maja ehituse kaevetööd

LINNUSE SALADUSED • 675 aastat tagasi rajatud Vastseliina piiskopilinnuse juures tuli palverändurite maja ehitus esmaspäeval peatada, sest maa seest ilmusid välja inimluud.

Vastseliina vallavolikogu liige Ivar Traagel, kes Vana-Vastseliinas kannab nime linnuse-isand Ivar, ütles Võrumaa Teatajale, et sellega oli arvestatud, et maapõu võib üllatusi pakkuda ja tööd seisata.

Väljakaevamisi juhtiv Tartu ülikooli luu-uurija Martin Malve oli ettevaatlik hinnanguid andma, sest oldi ju matmiskohas alles esimesi tunde.

„Julgen esimese mulje põhjal öelda, et tegu on varauusaja matmispaigaga. See on periood, mis jääb aastate 1550–1800 vahele,” ütles Martin Malve.

